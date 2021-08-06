Евгений Трефилов прокомментировал выход гандболисток в финал Олимпиады-2020
Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) и тренер Евгений Трефилов прокомментировал победу женской сборной России над Норвегией (27:26) в полуфинале Олимпиады-2020.
— Ждали сегодня повторения сценария прошлой Олимпиады. Есть что-то мистическое в этом?
— Нет. Играли нормально, молодцы. Прекрасно отыграли в защите. Концовка не удалась только.
— Вы аж по трибуне бегали туда-сюда. Насколько тяжело смотреть за такими нервными играми?
— Никуда не бегал, сидел! Но если честно, очень тяжело. Серебро в кармане.
— Поражение от Швеции стало катализатором для нашей сборной?
— Может быть, встряхнуло девчонок. Есть же самолюбие. У спортсменов всегда должно быть оно, у тренеров вообще два самолюбия. Это как семья. Кто с женой не ссорится? — сказал Трефилов.
Олимпийские игры в Токио (Япония) завершатся 8 августа.
8 августа россиянки сыграют с Францией в финале турнира по гандболу, начало — в 09.00 (мск).
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