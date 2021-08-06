Евгений Трефилов прокомментировал выход гандболисток в финал Олимпиады-2020

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) и тренер Евгений Трефилов прокомментировал победу женской сборной России над Норвегией (27:26) в полуфинале Олимпиады-2020.

— Ждали сегодня повторения сценария прошлой Олимпиады. Есть что-то мистическое в этом?

— Нет. Играли нормально, молодцы. Прекрасно отыграли в защите. Концовка не удалась только.

— Вы аж по трибуне бегали туда-сюда. Насколько тяжело смотреть за такими нервными играми?

— Никуда не бегал, сидел! Но если честно, очень тяжело. Серебро в кармане.

— Поражение от Швеции стало катализатором для нашей сборной?

— Может быть, встряхнуло девчонок. Есть же самолюбие. У спортсменов всегда должно быть оно, у тренеров вообще два самолюбия. Это как семья. Кто с женой не ссорится? — сказал Трефилов.

Олимпийские игры в Токио (Япония) завершатся 8 августа.

8 августа россиянки сыграют с Францией в финале турнира по гандболу, начало — в 09.00 (мск).