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Журова отреагировала на золото Евлоева в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио

15:42
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала победу борца Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио.

Муса Евлоев.Евлоев — олимпийский чемпион! Он спас сборную России от полного провала

«Мы уже ждали, что наша борьба наконец-то будет в наградах, все негодуют о перемещении нашей сборной в таблице общекомандного зачета, есть у нас провал в некоторых видах спорта. Когда начинают выступать гимнасты, пловцы и борцы — я спокойна. Поздравляю Мусу Евлоева и ожидаю ещё награды высшей пробы. Для наших борцов принципиально побеждать, многие спортсмены родом из республик — для них большая честь биться как за сборную, так и за свою республику», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

3 августа россиянин Муса Евлоев стал обладателем золотой медали в греко-римской борьбе Олимпиады в Токио. В финале он обыграл армянина Артура Алексаняна.

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