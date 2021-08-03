Журова отреагировала на золото Евлоева в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала победу борца Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио.

«Мы уже ждали, что наша борьба наконец-то будет в наградах, все негодуют о перемещении нашей сборной в таблице общекомандного зачета, есть у нас провал в некоторых видах спорта. Когда начинают выступать гимнасты, пловцы и борцы — я спокойна. Поздравляю Мусу Евлоева и ожидаю ещё награды высшей пробы. Для наших борцов принципиально побеждать, многие спортсмены родом из республик — для них большая честь биться как за сборную, так и за свою республику», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

3 августа россиянин Муса Евлоев стал обладателем золотой медали в греко-римской борьбе Олимпиады в Токио. В финале он обыграл армянина Артура Алексаняна.