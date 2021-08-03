В Госдуме прокомментировали победу Евлоева на Олимпиаде в Токио
16:02
Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал победу борца Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио.
«Я считаю, что это долгожданное золото, которые все представители борьбы очень ждали. Наконец-то победа! Для нас борьба — один из самых основных видов спорта, которые все любят. Мы поздравляем, всю нашу большую семью борцов. Я очень надеюсь что это только начало», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
3 августа россиянин Муса Евлоев стал обладателем золотой медали в греко-римской борьбе Олимпиады в Токио. В финале он обыграл армянина Артура Алексаняна.
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