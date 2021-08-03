«Уверенная победа на классе». Как болельщики оценили финал Олимпиады между Евлоевым и Алексаняном
Читатели «СЭ» в комментариях оценили финал олимпийского турнира по борьбе между россиянином Мусой Евлоевым и армянином Артуром Алексаняном.
Роман Савин: «Ну наконец-то, золото в борьбе! Долгожданное золото за несколько дней!»
Patisson: «Молодец, Муса! Золото в копилку! Да и Мамиашвили не подвел. Уже и не понятно, что ценнее».
Bache Gabrielsen: «Ждали. Но все равно было волнение. Муса молодец, а Россия наконец-то сдвинулась с мертвой точки в 12 золотых».
shturm22: «Просто красавец! Уверенная победа на классе»
Rastan: «Евлоева с победой, одержанной в честной борьбе, и при корректном комментарии российских журналистов!»
spartsmen: «Cпокойно, на классе. Вот уж кто ни разу не дал усомниться».
Максим Черный: «Молодец! Золото — это великолепно. Успехов всем борцам».
Сергей Макурин: «Молодец, еще одно золото в общую копилку, а то что-то давненько его не было».
victorio: «Заждались мы золота от борцов... Молодчина, Муса!!!»
Нижневартовск за ФКСМ: «Красавец, хорошо отработал турнир! Поздравляю!»
Опять забаненный: «Отлично отборолся!»
Кирдык: «Какие-то приятные новости!»
Евлоев победил Алексаняна в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг (5:1).
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