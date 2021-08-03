«Уверенная победа на классе». Как болельщики оценили финал Олимпиады между Евлоевым и Алексаняном

Читатели «СЭ» в комментариях оценили финал олимпийского турнира по борьбе между россиянином Мусой Евлоевым и армянином Артуром Алексаняном.

Роман Савин: «Ну наконец-то, золото в борьбе! Долгожданное золото за несколько дней!»

Patisson: «Молодец, Муса! Золото в копилку! Да и Мамиашвили не подвел. Уже и не понятно, что ценнее».

Bache Gabrielsen: «Ждали. Но все равно было волнение. Муса молодец, а Россия наконец-то сдвинулась с мертвой точки в 12 золотых».

shturm22: «Просто красавец! Уверенная победа на классе»

Rastan: «Евлоева с победой, одержанной в честной борьбе, и при корректном комментарии российских журналистов!»

spartsmen: «Cпокойно, на классе. Вот уж кто ни разу не дал усомниться».

Максим Черный: «Молодец! Золото — это великолепно. Успехов всем борцам».

Сергей Макурин: «Молодец, еще одно золото в общую копилку, а то что-то давненько его не было».

victorio: «Заждались мы золота от борцов... Молодчина, Муса!!!»

Нижневартовск за ФКСМ: «Красавец, хорошо отработал турнир! Поздравляю!»

Опять забаненный: «Отлично отборолся!»

Кирдык: «Какие-то приятные новости!»

Евлоев победил Алексаняна в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг (5:1).