Россиянин Евлоев вышел в полуфинал Олимпиады в греко-римской борьбе
07:09
Российский спортсмен Муса Евлоев в 1/4 финала олимпийского турнира по греко-римской борьбе победил венгра Алекса Секе.
Россиянин одержал победу в поединке до 97 кг со счетом 6:2. полуфинальный поединок Евлоев проведет сегодня, 2 августа.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 97 кг
1/8 финала
Муса Евлоев (Россия) — Алекс Секе (Венгрия) — 6:2
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