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Россиянин Евлоев вышел в полуфинал Олимпиады в греко-римской борьбе

07:09
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Российский спортсмен Муса Евлоев в 1/4 финала олимпийского турнира по греко-римской борьбе победил венгра Алекса Секе.

Россиянин одержал победу в поединке до 97 кг со счетом 6:2. полуфинальный поединок Евлоев проведет сегодня, 2 августа.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 97 кг

1/8 финала

Муса Евлоев (Россия) — Алекс Секе (Венгрия) — 6:2

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Сергей Разин все материалы автора

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