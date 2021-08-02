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Россиянин Евлоев вышел в четвертьфинал Олимпиады в греко-римской борьбе

05:41
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Российский спортсмен Муса Евлоев в 1/8 финала олимпийского турнира по греко-римской борьбе победил грузина Гиорги Мелию.

Россиянин одержал победу в поединке до 97 кг со счетом 3:1. Полуфинальный поединок Евлоев проведет сегодня, 2 августа.

Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 97 кг
1/8 финала
Муса Евлоев (Россия) — Гиорги Мелия (Грузия) — 3:1

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Сергей Разин все материалы автора

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