Россиянин Евлоев вышел в четвертьфинал Олимпиады в греко-римской борьбе

Российский спортсмен Муса Евлоев в 1/8 финала олимпийского турнира по греко-римской борьбе победил грузина Гиорги Мелию.

Россиянин одержал победу в поединке до 97 кг со счетом 3:1. Полуфинальный поединок Евлоев проведет сегодня, 2 августа.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 97 кг

1/8 финала

Муса Евлоев (Россия) — Гиорги Мелия (Грузия) — 3:1