Путин поздравил Евлоева с победой на Олимпиаде в Токио

Президент Владимир Путин поздравил российского борца греко-римского стиля Мусу Евлоева с победой на Олимпиаде в Токио в категории до 97 кг. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа — отличный подарок для Ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране», — говорится в сообщении.

Во вторник, 3 августа, Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале и принес сборной России 13-е золото на Играх в Токио.