Михайн Лопес выразил восхищение Александром Карелиным: «Русский медведь»

Кубинец Михайн Лопес заявил, что Александр Карелин — это пример для любого борца. В пятницу Лопес стал четырехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в тяжелом весе, побив рекорд Карелина.

«Я бы хотел выразить свое восхищением всем тем, чего он добился, а также его манерой борьбы, — сказал Лопес журналистам. — Мы называли его русским медведем. Большинство спортсменов моего поколения воспринимаю его как пример для подражания. Он таким до сих пор остается. Такой человек должен быть примером для любого борца».