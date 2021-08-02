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Михайн Лопес выразил восхищение Александром Карелиным: «Русский медведь»

15:39
Михайн Лопес. Фото AFP
Михайн Лопес. Фото AFP

Кубинец Михайн Лопес заявил, что Александр Карелин — это пример для любого борца. В пятницу Лопес стал четырехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в тяжелом весе, побив рекорд Карелина.

«Я бы хотел выразить свое восхищением всем тем, чего он добился, а также его манерой борьбы, — сказал Лопес журналистам. — Мы называли его русским медведем. Большинство спортсменов моего поколения воспринимаю его как пример для подражания. Он таким до сих пор остается. Такой человек должен быть примером для любого борца».

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Илья Андреев все материалы автора

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