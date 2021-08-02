Михайн Лопес назвал себя более великим борцом, чем Карелин
15:19
Четырехкратный олимпийский чемпион кубинец Михайн Лопес в разговоре с журналистами назвал себя величайшим борцом греко-римского стиля.
— Кто номер один в истории — вы или Александр Карелин? — вопрос от корреспондента «СЭ».
— Номер один здесь я! — заявил кубинец.
Гол назад Лопес заявил, что Олимпиада в Токио станет для него последней. Однако после выигрыша четвертой золотой медали он не исключил, что примет участие в Играх в Париже в 2024 году. «Пока не могу сказать ни «да», ни «нет», — отметил он.
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