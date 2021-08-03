Евлоев: «Я боролся на Олимпиаде с очень серьезными борцами»

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев после победы на Олимпиаде в Токио в категории до 97 кг рассказал, что все его соперники по олимпийскому турниру были сильными.

«Я очень рад, это большая победа для меня, — цитирует ТАСС Евлоева. — Всем, кто за меня болел, большое спасибо. Меня переполняет радость, я очень благодарен своему тренеру. Я боролся здесь с очень серьезными борцами, соперник по финалу был очень сильным, спасибо ему».

Во вторник Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале и принес сборной России 13-е золото на Играх в Токио.