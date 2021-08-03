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Евлоев — о золоте Олимпиады: «Я абсолютно счастлив, но пока никаких эмоций не ощущаю»

16:30
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Россиянин Муса Евлоев поделился эмоциями от завоевания золотой медали в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио.

«Я абсолютно счастлив. Я приехал сюда, чтобы забрать свою Олимпийскую медаль. Эмоции нет никаких, если честно. Я всегда думал, что будут какие-то сумасшедшие эмоции после выступлений, но пока ничего не ощущаю. Я всегда вхожу в турнир чуть-чуть сложновато, соперники непредсказуемые. Но благодаря своей команде вышел на пик формы. Сегодня мы доказали, что мы самые сильные. Спасибо, команде», — сказал Евлоев.

В финале 28-летний Евлоев обыграл армянина Артура Алексаняна.

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Илья Андреев все материалы автора

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