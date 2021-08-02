Борец Емелин победил американца Хафизова на Олимпиаде в Токио

Россиянин Сергей Емелин победил американского спортсмена Ильдара Хафизова (1:7) в бою до 60 кг Олимпиады в Токио.

В другом поединке до 130 кг россиянин Сергей Семенов также одолел своего соперника. Оба спортсмена поборются за бронзу.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 60 кг

Утешительный раунд

Ильдар Хафизов (США) — Сергей Емелин (Россия) — 1:7

до 130 кг

Утешительный раунд

Элиас Куосманен (Финляндия) — Сергей Семенов (Россия) — 0:11