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Борец Емелин победил американца Хафизова на Олимпиаде в Токио

05:24
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Россиянин Сергей Емелин победил американского спортсмена Ильдара Хафизова (1:7) в бою до 60 кг Олимпиады в Токио.

В другом поединке до 130 кг россиянин Сергей Семенов также одолел своего соперника. Оба спортсмена поборются за бронзу.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 60 кг

Утешительный раунд

Ильдар Хафизов (США) — Сергей Емелин (Россия) — 1:7

до 130 кг

Утешительный раунд

Элиас Куосманен (Финляндия) — Сергей Семенов (Россия) — 0:11

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Виктория Кравченко все материалы автора

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