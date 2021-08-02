Борец Емелин победил американца Хафизова на Олимпиаде в Токио
05:24
Россиянин Сергей Емелин победил американского спортсмена Ильдара Хафизова (1:7) в бою до 60 кг Олимпиады в Токио.
В другом поединке до 130 кг россиянин Сергей Семенов также одолел своего соперника. Оба спортсмена поборются за бронзу.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 60 кг
Утешительный раунд
Ильдар Хафизов (США) — Сергей Емелин (Россия) — 1:7
до 130 кг
Утешительный раунд
Элиас Куосманен (Финляндия) — Сергей Семенов (Россия) — 0:11
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