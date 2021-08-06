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Российский борец Сидаков выиграл золото Олимпиады в Токио

14:04
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Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков, выступающий в категории до 74 кг, выиграл золото Олимпиады в Токио. В финале он победил белоруса Магомедхабиба Кадзимагомедова.

Для сборной России это 17-я золотая медаль на Играх в Токио. Команда поднялась на четвертое место по количеству награл высшего достоинства. Столько же у Австралии и Великобритании, однако они уступают России по общему количеству медалей.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 74 кг

Матч за 3-е место

Кайл Дэйк (США) — Франк Чамисо (Италия) — 5:0

Матч за 3-е место

Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан) — Данияр Кайсанов (Казахстан) — 13:2

Финал

Магомед Каджимагомедов (Белоруссия) — Заурбек Сидаков (Россия) — 0:7

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