Россиянка Овчарова проиграла поединок за бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде

Россиянка Любовь Овчарова не смогла завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

В поединке за третье место Овчарова уступила Тайбе Мустафе Юсейн из Болгарии.

В другом поединке за бронзу Игр украинка Ирина Коляденко победила Анастасию Григорьеву из Латвии.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 62 кг

Матч за 3-е место

Анастасия Григорьева (Латвия) — Ирина Коляденко (Украина) — 1:3

Любовь Овчарова (Россия) — Тайбе Мустафа Юсейн (Болгария) — 0:10