Россиянка Овчарова проиграла поединок за бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде
15:24
Россиянка Любовь Овчарова не смогла завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.
В поединке за третье место Овчарова уступила Тайбе Мустафе Юсейн из Болгарии.
В другом поединке за бронзу Игр украинка Ирина Коляденко победила Анастасию Григорьеву из Латвии.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 62 кг
Матч за 3-е место
Анастасия Григорьева (Латвия) — Ирина Коляденко (Украина) — 1:3
Любовь Овчарова (Россия) — Тайбе Мустафа Юсейн (Болгария) — 0:10
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