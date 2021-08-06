Россиянин Садулаев вышел в финал Олимпиады в вольной борьбе
12:53
Россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады в вольной борьбе.
В полуфинале турнира в весовой категории до 97 кг Садулаев победил кубинца Рейнериса Саласа Переса — 4:0.
Финал с участием Садулаева состоится завтра, 7 августа. Россиянин проведет поединок против победителя в паре Сулейман Карадениз (Турция) — Кайл Фредерик Снайдер (США). Отметим, что Снайдер является действующим олимпийским чемпионом в этой весовой категории, а Садулаев выигрывал золото на Олимпиаде-2016 в категории до 86 кг.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 97 кг
1/2 финала
Абдулрашид Садулаев (Россия) — Рейнерис Салас Перес (Куба) — 4:0
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