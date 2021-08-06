Россиянин Садулаев вышел в финал Олимпиады в вольной борьбе

Россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады в вольной борьбе.

В полуфинале турнира в весовой категории до 97 кг Садулаев победил кубинца Рейнериса Саласа Переса — 4:0.

Финал с участием Садулаева состоится завтра, 7 августа. Россиянин проведет поединок против победителя в паре Сулейман Карадениз (Турция) — Кайл Фредерик Снайдер (США). Отметим, что Снайдер является действующим олимпийским чемпионом в этой весовой категории, а Садулаев выигрывал золото на Олимпиаде-2016 в категории до 86 кг.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 97 кг

1/2 финала

Абдулрашид Садулаев (Россия) — Рейнерис Салас Перес (Куба) — 4:0