Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала победу Заурбека Сидакова в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг на Олимпиаде в Токио.

«Это только кажется, что все это очень легко. Или в синхронном плавании в дуэте — это же ожидаемая медаль. Но нельзя так говорить. Чтобы пройти в финал, нужно столько отборочных этапов пройти, и сил немного остается. В финалах побеждает мастерство и сила воли. В борьбе у нас великие традиции, они красивые, один Александр Александрович Карелин чего стоит. И другие ребята, которые поддерживают у нас традиции и в греко-римской борьбе, и в вольной. В дзюдо у нас есть медали, пусть пока не золото, но я уверена, что когда-нибудь мы и его выиграем. Мы не удивляемся, ждем, понимаем, что ребята готовы на золото, но всякое бывает. Поздравляю всех с золотом! Золотишко — это хорошо. Вообще, борьба — это такой медалеемкий вид спорта, потому что разные весовые категории, разыгрывается большое количество наград, мы всегда рассчитываем на борьбу», — сказала Хоркина корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Также Хоркина оценила шансы российской сборной в общем медальном зачете.

«Мы опустились в медальном зачете. Но вы посмотрите: в легкой атлетике целой сборной России фактически нет. Только отдельные ребята, которые выпросили, им разрешили в статусе нейтралитета только выступать, тяжелой атлетики тоже не было. Наша сборная приехала на Олимпиаду почти в два раза меньше, чем сборная Америки. Чем больше медалей — тем лучше. Я не смотрю на место, смотрю на качество, красоту, борьбу. Неважно — золото, серебро или бронза. Каждая олимпийская медаль добыта потом и кровью. Медальный зачет — это больше традиция, конечно, хочется, чтоб мы были в тройке, но ничего страшного. Вы подождите — впереди еще синхронное плавание, сестры Аверины в художественной гимнастике, борьба и бокс еще не закончились. Надеюсь, на следующих Олимпийских играх мы выступим уже как Российская Федерация и в полном комплекте. Конечно, музыка Чайковского прекрасна, он известный замечательный композитор, но было бы приятнее слушать гимн России», — добавила Хоркина.

На данный момент сборная России занимает пятое место в общем медальном зачете, имея в своем активе 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали.