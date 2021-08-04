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Айсулу Тыныбекова не смогла принести Киргизии первое золото в истории Олимпийских игр

15:36
Айсулу Тыныбекова (слева) против Юкаку Каваи. Фото Reuters
Айсулу Тыныбекова (слева) против Юкаку Каваи. Фото Reuters
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Айсулу Тыныбекова не смогла принести Киргизии первую золотую медаль в истории участия страны в Олимпийских играх.

В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Токио Тыныбекова проиграла японке Юкаку Каваи.

Тыныбекова стала третьим серебряным призером Олимпиады в истории Киргизии. Всего у страны 3 серебра и 4 бронзы за все время участия в Играх.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 62 кг

Финал

Айсулу Тыныбекова (Киргизия) — Юкаку Каваи (Япония) — 3:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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