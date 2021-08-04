Айсулу Тыныбекова не смогла принести Киргизии первое золото в истории Олимпийских игр

Айсулу Тыныбекова не смогла принести Киргизии первую золотую медаль в истории участия страны в Олимпийских играх.

В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Токио Тыныбекова проиграла японке Юкаку Каваи.

Тыныбекова стала третьим серебряным призером Олимпиады в истории Киргизии. Всего у страны 3 серебра и 4 бронзы за все время участия в Играх.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 62 кг

Финал

Айсулу Тыныбекова (Киргизия) — Юкаку Каваи (Япония) — 3:4