Айсулу Тыныбекова не смогла принести Киргизии первое золото в истории Олимпийских игр
15:36
Айсулу Тыныбекова не смогла принести Киргизии первую золотую медаль в истории участия страны в Олимпийских играх.
В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Токио Тыныбекова проиграла японке Юкаку Каваи.
Тыныбекова стала третьим серебряным призером Олимпиады в истории Киргизии. Всего у страны 3 серебра и 4 бронзы за все время участия в Играх.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 62 кг
Финал
Айсулу Тыныбекова (Киргизия) — Юкаку Каваи (Япония) — 3:4
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