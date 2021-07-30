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Женская сборная США стала последним участником 1/2 финала футбольного олимпийского турнира

17:18
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Женская сборная США в серии пенальти переиграла команду Нидерландов и вышла в 1/2 финала олимпийского футбольного турнира.

Ранее в 1/2 финала турнира вышли сборные Канада, Австралия и Швеция.

Олимпийские игры

1/4 финала

Нидерланды — США — 2:2 д.в. (1:2, 1:0, 0:0). Пенальти — 2:4

Голы: Миедема, 18 (1:0). Мьюис, 28 (1:1). Уильямс, 31 (1:2). Миедема, 54 (2:2).

Нереализованный пенальти: Мартенс (Нидерланды), 81 (вратарь)

30 июля. Иокогама. Стадион «Интернешнл Стэдиум Иокогама».

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Иван Шитик все материалы автора

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