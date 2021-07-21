Женская сборная Китая крупно уступила Бразилии на олимпийском футбольном турнире

Женская сборная Китая проиграла Бразилии в матче 1-го тура группы F олимпийского футбольного турнира — 0:5.

Игра проходила в городе Мияги на одноименном стадионе. В составе бразильянок дублем отличилась Марта, по одному мячу забили Дебинья, Беатриз и Андресса (с пенальти).

Помимо Бразилии и Китая в группе F выступают сборные Нидерландов и Замбии. Эти команды проведут очную встречу сегодня, 21 июля. Начало — в 14.00 (мск).

Женский футбольный турнир на Олимпиаде в Токио проходит с 21 июля по 6 августа. Официальная церемония открытия Игр состоится 23 июля.

Олимпийские игры

Группа F

Китай — Бразилия — 0:5 (0:2)

Голы: Марта, 9 (0:1). Дебинья, 22 (0:2). Марта, 74 (0:3). Андресса, 80 — с пенальти (0:4). Беатриз, 89 (0:5).

21 июля. Рифу (Мияги). Стадион «Мияги».