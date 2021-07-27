Женская сборная Бразилии обыграла Замбию на олимпийском футбольном турнире
16:40
Женская сборная Бразилии обыграла Замбию в матче 3-го тура группы F олимпийского футбольного турнира — 1:0. Единственный мяч забила Андресса Алвес.
В параллельном матче Нидерланды разгромили Китай со счетом 8:2.
Женский футбольный турнир на Олимпиаде в Токио проходит с 21 июля по 6 августа.
Олимпийские игры
Группа F
Бразилия — Замбия — 1:0 (1:0)
27 июля. Иокогама. Стадион «Интернешнл Стэдиум Иокогама».
Нидерланды — Китай — 8:2 (3:1)
27 июля. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».
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