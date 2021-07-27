Себальос больше не сыграет на Олимпиаде из-за жуткой травмы

Полузащитник олимпийской сборной Испании Дани Себальос не поможет больше команде из-за травмы ноги, сообщает AS. Игрок получил повреждение в матче против Египта (0:0).

В конце первого тайма форвард египтян Мохамед Тахер наступил Себальосу на левый голеностоп. Нога испанца неестественно выгнулась после контакта. Себальос провел на газоне около трех минут, врачи оказали футболисту помощь, после чего он смог покинуть поле.

В группе С олимпийского турнира вместе с Испанией и Египтом выступают Аргентина и Австралия. Матч аргентинцев с австралийцами состоялся вчера, 22 июля.

Футбольный олимпийский турнир на Играх в Токио проходит с 21 июля по 7 августа.