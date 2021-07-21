Сборная Великобритании обыграла Чили в стартовом матче женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио

Сборная Великобритании по футболу обыграла Чили в стартовом матче женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио — 2:0.

Игра состоялась в Саппоро. В составе британок дублем отличилась Эллен Уайт.

Помимо сборных Великобритании и Чили, в группе Е женского олимпийского футбольного турнира также выступают Япония и Канада. Сегодня, 21 июля состоится матч между этими командами, начало — в 13.30 (мск).

Отметим, что женские сборные Великобритании и Чили вошли в историю: спортсменки из этих команд первыми преклонили колено во время проведения Игр.

Футбол. Олимпийские игры. Женщины.

Группа E

Великобритания — Чили — 2:0 (1:0)

21 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».