Российские арбитры Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина назначены на матч женских сборных Япония — Великобритания на олимпийском футбольном турнире в Токио. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча пройдет 24 июля, начало — в 13.30 (мск).

Пустовойтова — судья категории ФИФА. В апреле 2021-го она стала первой женщиной в качестве главного арбитра матча ФНЛ. Курочкина работает ассистентом арбитра.

Олимпиада в Токио (Япония) завершится 8 августа.