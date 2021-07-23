Олимпиада
Токио-2020
Футбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Футбол

Пустовойтова и Курочкина будут судить матч Япония — Великобритания на олимпийском футбольном турнире

18:18
Анастасия Пустовойтова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анастасия Пустовойтова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российские арбитры Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина назначены на матч женских сборных Япония — Великобритания на олимпийском футбольном турнире в Токио. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча пройдет 24 июля, начало — в 13.30 (мск).

Пустовойтова — судья категории ФИФА. В апреле 2021-го она стала первой женщиной в качестве главного арбитра матча ФНЛ. Курочкина работает ассистентом арбитра.

Олимпиада в Токио (Япония) завершится 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Открытие Олимпийских игр в Токио: смотреть прямую трансляцию
Расписание соревнований по футболу на Олимпийских играх-2020 в Токио
Интуитивный интерфейс. Гассиев сломал Валлиша
«Сочи» победил «Кешлы» в Лиге конференций и выиграл первый матч в истории в еврокубках
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд