Пустовойтова и Курочкина будут судить матч Япония — Великобритания на олимпийском футбольном турнире
18:18
Российские арбитры Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина назначены на матч женских сборных Япония — Великобритания на олимпийском футбольном турнире в Токио. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Встреча пройдет 24 июля, начало — в 13.30 (мск).
Пустовойтова — судья категории ФИФА. В апреле 2021-го она стала первой женщиной в качестве главного арбитра матча ФНЛ. Курочкина работает ассистентом арбитра.
Олимпиада в Токио (Япония) завершится 8 августа.
?? Наши арбитры на Олимпийских играх. Пустовойтова и Курочкина будут работать на матче женских команд Японии и Великобритании. Желаем удачи ? pic.twitter.com/mybUEeH87F— РФС (@rfsruofficial) July 23, 2021
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