Мужская сборная Испании победила Кот-д`Ивуар в дополнительное время в четвертьфинале Олимпиады

Мужская сборная Испании вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале испанцы победили Кот-д`Ивуар со счетом 5:2 в дополнительное время. Отметим, что ивуарийцы вышли вперед в счете на 90+1-й минуте основного времени благодаря голу Макса Граделя, но испанец Рафаэль Мир сравнял счет на 90+3-й минуте и перевел игру в дополнительное время. В дополнительное время Мир забил еще два мяча, оформив хет-трик.

В полуфинале Игр Испания встретится с победителем матча Япония — Новая Зеландия. Полуфинальный поединок с участием испанцев запланирован на 3 августа, начало — в 14.00 (мск).

Олимпийские игры

1/4 финала

Испания — Кот-д`Ивуар — 5:2 д.в. (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Байи, 10 (0:1). Ольмо, 30 (1:1). Градель, 90+1 (1:2). Мир, 90+3 (2:2). Ойярсабаль, 98 — с пенальти (3:2). Мир, 117 (4:2). Мир, 120+1 (5:2).

Испания: Симон, Пау Торрес, Гарсия, Миранда (Кукурелья, 106), Мингеса (Вальехо, 10), Мерино (Мир, 90+2), Субименди (Монкайола, 106), Педри (Солер, 102), Асенсио (Хиль, 68), Ойярсабаль, Ольмо.

Кот-д`Ивуар: Тапе, Байи, И.Диалло, Дабила, Синго, Куасси (Куао, 114), Кессье, Тимит (А.Диалло, 63), Градель, Куаме (Кейта, 90), Дао.

Предупреждения: Ольмо, 70. Дабила, 74. Гарсия, 77. Солер, 114.

Судья: Валенсуэла (Венесуэла).

31 июля. Рифу (Мияги). Стадион «Мияги».