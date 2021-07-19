Малком прибыл в расположение олимпийской сборной Бразилии
19:25
Нападающий «Зенита» Малком в понедельник, 19 июля, прилетел в Японию и присоединился к олимпийской сборной Бразилии, сообщает Twitter Бразильской конфедерации футбола.
Малком отправился на Олимпийские игры в Токио после того, как сыграл за «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).
Сборная Бразилии попала в группу D, где ее соперниками стали команды Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аварии. Стартовый матч на Олимпиаде бразильцы проведут 22 июля и сыграют против немцев.
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