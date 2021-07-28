Футболисты сборной Бразилии иронично отреагировали на вылет Аргентины с Олимпиады
22:45
Футболисты сборной Бразилии отреагировали на вылет команды Аргентины с Олимпиады в Токио.
Полузащитник Дуглас Луис выложил фото в сторис Instagram, на котором он, Матеус Кунья, Рейньер и Ришарлисон попрощались с соперниками.
«Пока, братишки», — написал Луис.
Футболисты сборной Бразилии отреагировали на вылет команды Аргентины с Олимпиады. Фото Instagram
28 июля сборная Аргентины сыграла вничью с Испанией в матче группового этапа и не смогла выйти в плей-офф турнира.
Напомним, 11 июля сборная Бразилии проиграла команде Аргентины в финале Кубка Америки со счетом 0:1.
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