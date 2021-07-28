Футболисты сборной Бразилии иронично отреагировали на вылет Аргентины с Олимпиады

Футболисты сборной Бразилии отреагировали на вылет команды Аргентины с Олимпиады в Токио.

Полузащитник Дуглас Луис выложил фото в сторис Instagram, на котором он, Матеус Кунья, Рейньер и Ришарлисон попрощались с соперниками.

«Пока, братишки», — написал Луис.

Футболисты сборной Бразилии отреагировали на вылет команды Аргентины с Олимпиады. Фото Instagram

28 июля сборная Аргентины сыграла вничью с Испанией в матче группового этапа и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Напомним, 11 июля сборная Бразилии проиграла команде Аргентины в финале Кубка Америки со счетом 0:1.