Фукс просил ЦСКА внести пункт в контракт, который позволит ему уехать на Олимпиаду

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, как отнесся к тому, что защитник Бруно Фукс решил уехать на Олимпиаду в Токио. 22-летний защитник московского ЦСКА был включен в окончательную заявку сборной Бразилии на летние Олимпийские игры в Токио.

«Фукс просил внести пункт в контракт, который позволит ему уехать на Олимпиаду. Для любого игрока это очень важно сыграть за национальную команду. Да, это выглядит странно. Я ему все объяснил, но он решил поехать. Он тренируется в полную силу, проблем со здоровьем сейчас нет», — сказал Березуцкий.

Отметим, что в прошлом сезоне Бруно Фукс не сыграл ни единого матча в стартовом составе армейцев, проведя на поле лишь 12 минут.