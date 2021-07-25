Франция обыграла ЮАР на групповом этапе Олимпиады в Токио
Сборная Франции обыграла команду ЮАР в футбольном турнире Олимпиады в Токио (4:3). Хет-трик оформил нападающий Андре-Пьер Жиньяк.
Олимпийские игры
Группа A
Франция — ЮАР — 4:3 (0:0)
Голы: Кодисанг, 53 (0:1). Жиньяк, 57 (1:1). Макгопа, 73 (1:2). Жиньяк, 78 (2:2). Мокоена, 82 (2:3). Жиньяк, 86 — с пенальти (3:3). Саванье, 90+2 (4:3).
Нереализованный пенальти: Сингх, 41 (вратарь)
Франция: Бернардони, Мишлен, Каси, Нкунку, Калюлю, Саванье, Тузар (Бека Бека, 68), Жиньяк, Товен (Норден, 68), Коло Муани, Мбюкю (Ле Фе, 61).
ЮАР: Уильямс, Малепе, Мохамме, Флеурс, Мокоена (Моньяне, 83), Нгкобо (Махлатси, 65), Келе, Фрослер (Мукумела, 83), Сингх, Макгопа, Кодисанг (Моселе, 78).
Предупреждения: Мокоена, 16. Нкунку, 20. Саванье, 68. Уильямс, 85.
25 июля. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю