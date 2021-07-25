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Франция обыграла ЮАР на групповом этапе Олимпиады в Токио

13:06

Сборная Франции обыграла команду ЮАР в футбольном турнире Олимпиады в Токио (4:3). Хет-трик оформил нападающий Андре-Пьер Жиньяк.

Олимпийские игры

Группа A

Франция — ЮАР — 4:3 (0:0)

Голы: Кодисанг, 53 (0:1). Жиньяк, 57 (1:1). Макгопа, 73 (1:2). Жиньяк, 78 (2:2). Мокоена, 82 (2:3). Жиньяк, 86 — с пенальти (3:3). Саванье, 90+2 (4:3).

Нереализованный пенальти: Сингх, 41 (вратарь)

Франция: Бернардони, Мишлен, Каси, Нкунку, Калюлю, Саванье, Тузар (Бека Бека, 68), Жиньяк, Товен (Норден, 68), Коло Муани, Мбюкю (Ле Фе, 61).

ЮАР: Уильямс, Малепе, Мохамме, Флеурс, Мокоена (Моньяне, 83), Нгкобо (Махлатси, 65), Келе, Фрослер (Мукумела, 83), Сингх, Макгопа, Кодисанг (Моселе, 78).

Предупреждения: Мокоена, 16. Нкунку, 20. Саванье, 68. Уильямс, 85.

25 июля. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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