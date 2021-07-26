Форвард сборной Германии Крузе сделал предложение своей девушке после матча на Олимпиаде

Форвард сборной Германии Макс Крузе после матча со сборной Саудовской Аравии (3:2) на олимпийском футбольном турнире сделал предложение своей девушке.

Как сообщает Stuttgarter Nachrichten, во время послематчевого интервью Крузе встал на колени и спросил у девушки, согласится ли она стать его женой. Указано, что она ответила согласием.

33-летний нападающий встречается с курдянкой по имени Дилан. Делая предложение, Крузе был в футболке с надписью «я тебя люблю» на курдском.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.