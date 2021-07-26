Олимпиада
Токио-2020
Футбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Футбол

Форвард сборной Германии Крузе сделал предложение своей девушке после матча на Олимпиаде

01:23
Макс Крузе. Фото Twitter
Макс Крузе. Фото Twitter
Теги:

Форвард сборной Германии Макс Крузе после матча со сборной Саудовской Аравии (3:2) на олимпийском футбольном турнире сделал предложение своей девушке.

Как сообщает Stuttgarter Nachrichten, во время послематчевого интервью Крузе встал на колени и спросил у девушки, согласится ли она стать его женой. Указано, что она ответила согласием.

33-летний нападающий встречается с курдянкой по имени Дилан. Делая предложение, Крузе был в футболке с надписью «я тебя люблю» на курдском.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у России — первое золото на Играх
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Брат и сестра за полчаса по очереди выиграли Олимпиаду. Ими гордится вся Япония
Олимпиада 2020 в Токио: расписание дня соревнований 26 июля
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд