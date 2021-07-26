Форвард сборной Германии Крузе сделал предложение своей девушке после матча на Олимпиаде
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Форвард сборной Германии Макс Крузе после матча со сборной Саудовской Аравии (3:2) на олимпийском футбольном турнире сделал предложение своей девушке.
Как сообщает Stuttgarter Nachrichten, во время послематчевого интервью Крузе встал на колени и спросил у девушки, согласится ли она стать его женой. Указано, что она ответила согласием.
33-летний нападающий встречается с курдянкой по имени Дилан. Делая предложение, Крузе был в футболке с надписью «я тебя люблю» на курдском.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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