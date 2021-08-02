Ильгар Мамедов подводит итоги Олимпиады.

Фехтование снова стало одним из самых успешных видов спорта для России на этих Олимпийских играх — досрочно. Из 10 комплектов медалей наши взяли три и были еще в четырех финалах. Но вряд ли широкая публика надолго запомнит эти имена. О популярности и медальной эффективности мы поговорили с Ильгаром Мамедовым — главным тренером сборной России. После заключительного дня соревнований он и пел, и танцевал, и много шутил. Стендап не уступит российским гимнастам после их многоборья.

Позвонил хоккеист из НХЛ, говорит — с ума схожу, смотрю фехтование

— Результат великолепный, — начал Мамедов. — 3-4-1 — об этом можно было только мечтать. Закончили цикл прекрасно.

— То есть нигде даже улучшить нельзя было?

— Ну у нас откровенно есть три потерянные возможности. Это Дериглазова и Кифер, ошибка на развороте. Камиль Ибрагимов вел 14:12 в четвертьфинале, проиграл, хотя мог бы нанести этот удар (бой идет до 15 уколов. — Прим. «СЭ»). Не нанес же. Кирилл Бородачев вел 12:6, 14:9 — и проиграл, остался без четверки. Больше мы не теряли на этой Олимпиаде. Наоборот, приобрели. Неожиданную шпажную и рапирную серебряные медали, например.

— Перед Играми был опрос, и только 1% знал имя хотя бы одного российского олимпийца. Не обидно, что через пару вечеров фамилии медалистов публика может забыть?

— Мы к этому привыкли. Понимаем, что вид спорта у нас аристократический, закрытый. О нас вспоминают раз в четыре года, потому что привозим много медалей. А так — футбол, футбол. Я не знаю, когда наши болельщики уже устанут от этого футбола. Такая правда жизни. Забудут? Главное, чтобы сами спортсмены себя не забывали. То, что они сделали, — история. В дни пандемии, не имея полтора года никаких соревнований, практики, все равно выступили прекрасно. У нас единоборство, боевая практика важна. Можно сказать, что все в равных условиях, но кого это волнует, я говорю про нас.

И потом, уже вторую Олимпиаду подряд великолепно показывают фехтование. Это заслуга нашего попечителя (Алишера Усманова. — Прим. «СЭ»). Еще семь лет назад они подписали договор с телевидением. Люди смотрят фехтование. Просто останавливают свою работу, ищут, включают и болеют. Мне пишут об этом. Может, не понимают, где там атака справа, защита слева, но эмоции передаются. Устали ли от футбола — не знаю, но такого не было никогда. Вчера — да, ажиотажа на дорожке не было. Французские игроки — сильные спортсмены, а наши только из юниоров вышли. Но в другие дни был!

— То есть вы заметили прикованное внимание?

— Не то слово. Нам вчера позвонил наш хоккеист из НХЛ, говорит: «С ума схожу, смотрю фехтование, столько удовольствия!» Еще один знакомый говорит: выходит — вся машина в голубином помете. И говорит: «Наверное, это к чему-то хорошему». Мол, будет много побед. (Смеется.) Еще одна девушка звонит: «Вижу, у тебя будет большая победа». Я такой — вы что там все, нострадамусы?

— Это вам гадалки звонят?

— Да не гадалки, в том-то и дело! Просто говорит девушка — я за вас молюсь. У нас еще ничего не началось, а уже все видят победы. Это удивительное ощущение. И я хочу поблагодарить людей, энергетика со всех точек, с разных городов такая шла! Они уже радовались, когда ничего не произошло.

Дать Шевелевой четвертое золото? Что за чушь вы несете?

— Вы один из самых успешных тренеров уже на мировом уровне после стольких золотых медалей команды.

— Может, мне дадут орден? (Картинно всхлипывает.) Посмертный! (Смеется.) Я уже сегодня вообще с ума сошел, иду в автобус и пою: «Последний бой — он трудный самый, а я в Россию, домой хочу». Слава богу, что у нас всего два вида без медалей — это мужская сабля и женская шпага. Большой успех.

— Задел на Париж?

— Сейчас не про Париж. Кто-то, как Соня Великая, приумножил, а кто-то сразу двукратным стал, как Соня Позднякова. И наш попечитель сказал, что всех премирует из личного фонда. И не только медалистов. Даже Шевелеву — она не выступала, но весь день наших девчонок-саблисток разминала. Я очень рад, спортсмены ощущают эту заботу.

А то про Шевелеву постоянно мне говорят — надо обратиться в МОК, попросить для нее четвертое золото. Что вы несете чушь? Ну нет такой медали по правилам. Вот, бедную девчонку обидели... А я что могу сделать? Если я ей пойду на барахолке золото куплю — это не титул. Глупость все это.

Кто-то теперь пойдет рожать, кто-то в отпуск. Инна Дериглазова на полгода хочет забыть про фехтование, нормальной человеческой жизнью пожить. А то постоянно нон-стоп. Сейчас все — в отпуск! И приемы в Кремле, и руководства федерации. У нас 14 цээсковцев из 24, так что еще и приемы у министров обороны, и по регионам. Будет турне, месяц награждений. А с сентября снова галопом по Европам. Хотя мне уже приходят мейлы, что турниры отменяют, просвета пока нет. Те, кто участвовал в Олимпиаде, старт сезона, конечно, пропустят. Остальные — снова в бой.

— А когда-то такой режим надоест?

— Тогда надо заканчивать. Пока у меня остаточный адреналин. Хотя в последний день побороться в финале не получилось, но думал ребят взбодрить. Говорил — покуражитесь, поноситесь по дорожке. Смотрел тут нарезку себя с Олимпиады-1996, тогда еще гаджетов не было. ОРТ, РТР, НТВ. Я выходил и, когда не получалось, вытаскивал из себя кураж. У меня там абсолютно непонятные движения. Сделал укол — е-е-е, вау! (Прыгает и машет руками.) Нечеловеческие движения, но удавалось себя завести. Рад, что ту Олимпиаду в итоге выиграл. Но эти пока молодые, не удалось.

— Просто вам надо уроки танцев дать.

— Да, самба, все дела. А так — спасибо всем, в том числе за популяризацию. Мы даем поводы, вы про нас рассказываете. Но с водой в отеле я не давал повода, ее реально не было! Стою с душем, а в другой руке телефонная трубка и представители СМИ, которым я ору про это. (Смеется.)

— А вы отмечать как-то будете? В Олимпийской деревне есть шампанское, ресторан?

— Какой ресторан? Нигде нет шампанского. Мы за эти дни видели только деревню и зал. А выйдешь — тебя потом в аэропорт не пустят.

— А медаль отберут?

— Не знаю, но есть строгое правило, что в течение 48 часов по окончании соревнований должен покинуть страну. Потому что у них опять всплеск заболеваемости. Так что скоро летим в Москву. Встречайте!