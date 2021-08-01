«Может быть, это серебро говорит, чтобы я еще не уходила из спорта». Софья Великая хочет остаться до Парижа-2024

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию рассказывает об ответственности и выступлении в Токио-2020.

Для Софьи Великой не нужно представление. Эта спортсменка за свою долгую карьеру выиграла всевозможные медали и награды. Кроме одной — золотой в личной сабле на Олимпийских играх. Этот рубеж не дается Великой уже много лет. Но иногда и не нужно брать личный титул на Олимпиаде, чтобы показать свой успех. Этот случай и относится к российской спортсменке. Великая — ориентир для российского фехтования, которое каждую Олимпиаду приносит очень много медалей.

Корреспондент «СЭ» пообщался с двукратной олимпийской чемпионкой Софьей Великой — об открытии Олимпиады, ответственности за команду и планах на Париж-2024.

Считаю золото и серебро замечательным результатом

— Что сейчас чувствуете в окружении болельщиков, семьи?

— Безграничное счастье — это такое счастье, когда есть повод объединиться, поделиться эмоциями, дать свои эмоции. Мы старались, чтобы люди, которые любят спорт, болеют за фехтовальщиков, чтобы они получили кайф, драйв.

— Золото и серебро — все цели выполнены?

— Я тот человек, который ставит на определенный промежуток времени конкретную цель. Сейчас я дошла до цели — взяла золото и серебро. Считаю это замечательным результатом. Эти соревнования принесли мне очень многое в жизни — преодоление трудностей, ограничения ковидом, подготовка, возраст. Это все меня делает только сильнее, я получаю огромное удовольствие от жизни, от людей, от всего, что меня окружает.

— Вы с Максимом Михайловым были знаменосцами. Какие эмоции испытываешь, когда несешь знамя своей страны, даже если там написано ROC?

— Я знала, что несу флаг своей страны. У меня была гордость, что мне оказали такую честь. Раньше всегда думала: «Как выбирают тех, кто будет нести, когда в стране такое количество многократных олимпийских чемпионов?» Когда мне предложили нести знамя, это было счастье, гордость, уважение. Я с гордо поднятой головой несла флаг страны и представляла свой народ, своих спортсменов, свою делегацию. Меня это еще дополнительно мотивировало, что я должна своим примером в спорте зарядить победой, борьбой, чтобы ребята, увидев мою борьбу и достижения, могли бы так же найти в себе силы и добиваться так же медалей.

— 2016 год, финал, Яна Егорян против вас — серебро. В этом году тоже против Софии Поздняковой в финале, и тоже серебро. Как можно подготовиться против наших, которых ты идеально знаешь, а они знают тебя?

— Наша задача не готовиться против своих. Наша задача — выигрывать у спортсменов из других стран, и мы с ней справились. То, что у нас складывается, у нас будет десять боев и все разные. Это спорт, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

— Какой был диалог с Софией Поздняковой после финала?

— У нас отличные отношения. Во-первых, я очень рада за Соню, она рада за меня. Просто вокруг меня было, наверно, больше напряжения и ажиотажа, но меня это не пугало. Я, наоборот, поддерживала внимание к этому виду спорта. Я почти справилась. Может быть, это серебро говорит о том, чтобы я еще не уходила из спорта. Меня настолько вдохновили желанием видеть на следующих Играх, что я подумала, что, наверно, надо продолжить.

Эмоции, которые испытывают болельщики, меня вдохновляют

— После финала одиночной сабли через несколько дней была командная. Как перестроиться, когда вы деретесь сначала друг против друга, а потом по одну сторону баррикад?

— Это был очень тяжелый соревновательный день: начался в 6.00 утра, а закончился в 22.00. Учитывая допинг-контроль, прошли целые сутки. Думала только об отдыхе. Встала утром, была счастлива. Буря эмоций, которые испытывают болельщики, которые делятся своими теплыми словами, восхищением, это вдохновляет.

— Главный тренер сборной Ильгар Мамедов говорил, что вы для команды как мама. Как это проявляется?

— Я просто забочусь, думаю, что это мои спортсмены. Если кому-то нужна помощь, я сразу помогаю, у меня все-таки двое детей.

— Что за история с травмой в финале? Были разговоры о замене.

— У меня болела нога. При другом раскладе, если бы я не справилась со своим физическим недомоганием, меня бы заменили. Но я справилась, и мы победили.

— Вас очень поддерживают. Ждем в Париже.

— Ура! Я тоже.