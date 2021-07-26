Молодая чемпионка и опытная серебряная призерка дали интервью «СЭ».

Российских саблисток после выдающегося финала ждать пришлось пару часов. Допинг-контроль, празднования, другие процедуры. Но и София, и Софья вышли с них с улыбающимися лицами. Это какая-то удивительная история для спорта — такое единение на фоне мононационального финала. И даже история про «вещий сон», рассказанная Поздняковой, никого не обидела. Чемпионка в микст-зоне рассказала, что ей приснилось, как в комнату к команде «приходит Соня Великая, открыла большую коробку и говорит: «Я опять второе место заняла».

Корреспондент «СЭ» спросил у девушек об отношениях в команде, хайпе как методе популяризации и не удержался от обсуждения Загитовой и Медведевой.

Великая: «Был бы на моем месте другой человек — отношения в команде могли стать другими»

— Софья, со стороны ваша история кажется трагичной — третий раз вас поздравляют с серебром. Не согласны?

— Почему вы считаете, что многим обидно за меня в России? Не считаю свою историю трагичной. Я популяризирую спорт своими достижениями, интригой какой-то. И повторить такой успех, дойти до финала с двумя детьми — я считаю это успехом. Люди восхищаются моей силой воли. Да, последний бой не сложился! Вы не правы и смотрите не с той стороны. Сначала у меня был один ребенок, я дошла до финала, сейчас их двое, а я все равно в финале.

— Получается, перед пятой Олимпиадой третьего ребенка ждать?

— Возможно! (Смеется.)

— Мариэль Загунис вами восхищалась и говорила, что вы пример того, что даже даже с двумя детьми такие достижения возможны.

— Конечно, все возможно! Не нужно убиваться, надо просто правильно выстроить подготовку. Получать удовольствие. Мы не делаем это, чтобы кому-то что-то доказать, даже себе. Мы просто занимаемся любимым делом и совмещаем это с материнством, домашними заботами, образованием. У нас нагрузка больше. Еще и получается в спорте соперничать с молодыми! Я собой горжусь и довольна. В Лондоне для меня была неожиданность, в Рио — сожаление. А здесь я чувствую себя счастливой.

— Не было ощущения, что это внутренний старт? Русский финал, Станислав Поздняков в зале.

— Абсолютно нет. Здорово, что эти Олимпийские игры вообще состоялись. Они сложные. Но то, что нам дали возможность соревноваться... Посмотрите, сколько людей приехало. Что им было делать? Закрыть спортивную жизнь? Я рада, что прошла этот путь. Да, я почти выполнила свою цель.

— Говорят, вы даже после финала едва не крикнули: «Россия!»

— Нет-нет, мы придерживается регламента, который прописан для команды РОК. Звучит ужасно, конечно. (Смеется.)

— Здесь рано выбывают многие фавориты. Из-за пандемии?

— Конечно, пандемия повлияла. Много фаворитов вылетело, это правда. Больших соревнований не было полтора года. Но мы все здесь в равных условиях. На Олимпиаде нужно победить здесь и сейчас. У кого крепче нервы, тот и побеждает. Часто это молодые. Может, нужно быть легче, свободнее, не обремененным какими-то воспоминаниями. Силадьи вот единожды чемпион мира, а Олимпиаду три раза выиграл!

— Вы так миролюбиво обо всем говорите, у вас очень крутые отношения с напарницами по сборной. Как это удается? Неужели внутренняя конкуренция никогда не мешала?

— Я самая взрослая и не допускаю этого. Был бы другой на моем месте — ситуация могла бы сложиться по-другому. Нам тяжело готовиться в конфликтах. Чтобы получить мастерство, мне надо дать мастерство. Как я сама тогда вырасту?

— Но не стало бы фехтование популярнее, если бы были подколы и соперничество? Чисто в теории.

— Я не тот человек. У меня даже Instagram нет. Так что я не знаю слов «хайп», «лайк»...

— Появится когда-нибудь?

— А зачем? Мне он не нужен. А если все начну выкладывать, у журналистов работы не останется! (Смеется.)

Софья Великая, София Позднякова и Манон Брюне. Фото AFP

Позднякова: «После Олимпиады собираюсь сделать годичный перерыв и родить»

— Сейчас я думаю о годичном перерыве, — сразу выпалила Позднякова. — Я хочу ребенка. Мы с мужем будем работать над этим. (Смеется.) Но мое ближайшее будущее — соревнование 31 июля. Верю в еще одну нашу медаль.

— Вы бы хотели наверняка быть известной не только как дочь отца, а самостоятельно. Теперь вы этого достигли?

— Да, это долгая история. Еще с детства ко мне обращались не по имени, а что-то типа «дочка Стаса», «дочка Позднякова». Я, конечно, горжусь, что я его дочь, но каждый человек — личность. С чемпионата мира 2018 года, когда я выиграла личное золото, мне кажется, я заявила, что сама по себе спортсмен. Сегодня, наверное, я это подтвердила.

— На тему блата по ходу карьеры не было обвинений? Мол, это из-за папы вас протаскивают?

— Были шутки на эту тему. То есть именно не попрекали, а шутили. Но со временем перестали обращать внимание, когда я уже попала в молодежную сборную и так далее. Люди много чего говорят, но можно же не все слушать.

— За Софью обидно?

— Если бы можно было повесить две золотые, по одной на каждую, — было бы здорово. Не обидно. Был прекрасный бой, она замечательная спортсменка и человек. Я горжусь, что у нее получается от Олимпиады до Олимпиады подтверждать статус хорошей спортсменки. Стабильное серебро третий раз подряд говорит о многом. Иногда это больше, чем выиграть одну Олимпиаду. Я рада за нее. Между нами нет вражды или обиды. Все полюбовно. (Улыбается.)

— У вас действительно удивительные отношения. В единоборствах или даже фигурном катании была бы жесткая конкуренция. Как так получается у фехтовальщиц?

— Да не у всех так. Есть другие команды, где ожесточенная борьба, люди не общаются. Слышала такие истории. У нас все мирно, тихо, мы за Соней как за мамой. Она старший товарищ, главная поддержка и опора.

— Но если бы было по-другому, для популяризации фехтования было бы лучше. Согласны?

— Возможно. Люди любят такое, многие хотят видеть эту борьбу, сражения, эмоции, слезы! Вы сказали про фигурное катание, я за ним тоже слежу, за нашими девочками особенно. Там интриги, расследования. Но у нас такой финал получился. И это прекрасно.

— Если вы увлекаетесь фигурным катанием — не заметили аналогий между вашей истории и Загитовой с Медведевой в Пхенчхане?