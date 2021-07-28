Венгерские саблисты завоевали бронзовые медали командного первенства Олимпиады
13:15
Венгерские саблисты выиграли в матче с командой Германии за 3-е место командного первенства Олимпиады в Токио.
Венгры стали обладателями бронзовых медалей.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Сабля, командное первенство
Матч за 3-е место
Германия — Венгрия — 40:45
Читайте также
Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю