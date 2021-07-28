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Венгерские саблисты завоевали бронзовые медали командного первенства Олимпиады

13:15
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Венгерские саблисты выиграли в матче с командой Германии за 3-е место командного первенства Олимпиады в Токио.

Венгры стали обладателями бронзовых медалей.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Сабля, командное первенство

Матч за 3-е место

Германия — Венгрия — 40:45

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Виктория Кравченко все материалы автора

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