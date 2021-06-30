Олимпиада
Токио-2020
Новости Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Фехтование

Великая — о предложении стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады: «Огромная честь»

17:52
Теги:

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, как отреагировала на предложение стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпийский игр в Токио.

«Новость о том, что мне предложено стать знаменосцем российской команды, стала большим сюрпризом — это доверие, огромная честь — представлять свою страну, свой народ на предстоящих Олимпийских играх, — приводит слова Великой ТАСС. — Я готова с гордо поднятой головой нести флаг Олимпийского комитета России — организации, которая так много сделала, чтобы мы могли выступать на этой непростой Олимпиаде, которая сделала для этого все возможное. Перед Играми в Лондоне, помню, думала — как же выбирают знаменосца, это ведь так сложно. И сейчас, когда мне доверена эта честь, я очень рада и горда, меня это по-настоящему вдохновляет».

Вместе с Великой знаменосцем станет волейболист, олимпийский чемпион Максим Михайлов.

Из-за санкций сборная России будет выступать в нейтральном статусе, без флага, гимна и других национальных символов РФ. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11788025

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией
Прямая линия с Владимиром Путиным. Видеотрансляция
Санта-Барбара в семье: женившийся на падчерице отчим закопал ее в лесу
Два яхтсмена из Петербурга пропали в Атлантическом океане
vs
0
Офсайд