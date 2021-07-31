Олимпиада
Токио-2020
Фехтование
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Фехтование

Тренер сборной России по фехтованию рассказал, что Великая могла пропустить финал сабли из-за травмы ноги

14:46
Софья Великая. Фото Getty Images
Софья Великая. Фото Getty Images
Теги:

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что Софья Великая могла пропустить финал командного первенства в сабле из-за травмы ноги.

«На самом деле, все не так просто. Даже шел вопрос о замене Великой. Во-первых, Соня дернула ногу, во-вторых, волнение... Шел вопрос о том, когда делать замену — после первого боя или второго. Я Соню подозвал, спросил: «Менять тебя сейчас, после первого, или выйдешь на второй?». Она сказала: «Можно после второго?». После второго я сказал: «Если я сейчас тебя поменяю... Ты же мамка для наших, они просто скиснут. Давай, вытаскивай из себя адреналин, про ногу — забыть». Соня Великая — молодец. Ей было очень тяжело, вы не представляете, как, но она справилась и вся команда поверила, что она может.

Оле Никитиной сказал: «Слушай, ты же их два года назад всех покрошила на чемпионате мира в Будапеште, сделай то же самое и здесь!». Я называю этот вариант «ниндзя» — когда все получается и в атаке, и в обороне, когда ты все успеваешь, непонятно как, но за счет рефлексов и инстинктов. Оля все сделала. То, что Никитина была на первом и последнем поединке — Великая себя не очень чувствовала, травма и какая-то психологическая неуверенность, поэтому старший тренер предложил поставить на последний бой Никитину, и это сработало», — сказал в эфире «Матч ТВ» Мамедов.

Сегодня, 31 июля женская сборная России победила Францию в финале командного первенства в сабле и завоевала золото на Олимпиаде в Токио.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

22-летняя дебютантка спасла золото наших саблисток. Они чуть не уступили в финале Олимпиады
В Магнитогорске нашли пропавшего экс-вратаря «Металлурга»
Подруги убитой под Самарой школьницы рассказали про ее личную жизнь
Видео с места смертельного ДТП в Ленобласти с тремя авто
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события