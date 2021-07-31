Тренер сборной России по фехтованию рассказал, что Великая могла пропустить финал сабли из-за травмы ноги

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что Софья Великая могла пропустить финал командного первенства в сабле из-за травмы ноги.

«На самом деле, все не так просто. Даже шел вопрос о замене Великой. Во-первых, Соня дернула ногу, во-вторых, волнение... Шел вопрос о том, когда делать замену — после первого боя или второго. Я Соню подозвал, спросил: «Менять тебя сейчас, после первого, или выйдешь на второй?». Она сказала: «Можно после второго?». После второго я сказал: «Если я сейчас тебя поменяю... Ты же мамка для наших, они просто скиснут. Давай, вытаскивай из себя адреналин, про ногу — забыть». Соня Великая — молодец. Ей было очень тяжело, вы не представляете, как, но она справилась и вся команда поверила, что она может.



Оле Никитиной сказал: «Слушай, ты же их два года назад всех покрошила на чемпионате мира в Будапеште, сделай то же самое и здесь!». Я называю этот вариант «ниндзя» — когда все получается и в атаке, и в обороне, когда ты все успеваешь, непонятно как, но за счет рефлексов и инстинктов. Оля все сделала. То, что Никитина была на первом и последнем поединке — Великая себя не очень чувствовала, травма и какая-то психологическая неуверенность, поэтому старший тренер предложил поставить на последний бой Никитину, и это сработало», — сказал в эфире «Матч ТВ» Мамедов.

Сегодня, 31 июля женская сборная России победила Францию в финале командного первенства в сабле и завоевала золото на Олимпиаде в Токио.