Фехтование, женская сборная России: где смотреть прямую трансляцию финала командного турнира по сабле

Сегодня, 31 июля, в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию принимает участие в финале командного турнира по сабле на Олимпиаде-2020.

Состав женской сборной России выглядит следующим образом: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева.

В 1/4 финала наша сборная победила Японию (45:34), в полуфинале — Корею (45:26). В финале россиянки встретятся с командой Франции, которая была сильнее Италии (45:39).

Прямую трансляцию финального поединка Россия — Франция можно посмотреть в прямом эфире на сайте Матч ТВ. Примерное начало финального поединка — в 13.30 (мск).

Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.