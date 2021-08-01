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Фехтование, мужская сборная России: расписание матчей командного турнира по рапире

06:48
Российские фехтовальщики. Фото Getty Images
Российские фехтовальщики. Фото Getty Images

Сегодня, 1 августа, в Токио (Япония) мужская сборная России по фехтованию принимает участие в командном турнире по рапире на Олимпиаде-2020.

В составе сборной России выступают Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Владислав Мыльников, запасной — Тимур Сафин.

В четвертьфинале россияне были сильнее сборной Гонконга со счетом 45:39.

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, командное первенство

1/4 финала

Гонконг — Россия — 39:45

1/2 финала

Россия — США (начало — в 7.40 мск)

Смотреть прямые трансляции выступления российских рапиристов на Олимпиаде можно на телеканале Матч ТВ.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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