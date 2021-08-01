Фехтование, мужская сборная России: расписание матчей командного турнира по рапире

Сегодня, 1 августа, в Токио (Япония) мужская сборная России по фехтованию принимает участие в командном турнире по рапире на Олимпиаде-2020.

В составе сборной России выступают Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Владислав Мыльников, запасной — Тимур Сафин.

В четвертьфинале россияне были сильнее сборной Гонконга со счетом 45:39.

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, командное первенство

1/4 финала

Гонконг — Россия — 39:45

1/2 финала

Россия — США (начало — в 7.40 мск)

Смотреть прямые трансляции выступления российских рапиристов на Олимпиаде можно на телеканале Матч ТВ.