Фехтование, мужская сборная России: расписание матчей командного турнира по рапире
06:48
Сегодня, 1 августа, в Токио (Япония) мужская сборная России по фехтованию принимает участие в командном турнире по рапире на Олимпиаде-2020.
В составе сборной России выступают Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Владислав Мыльников, запасной — Тимур Сафин.
В четвертьфинале россияне были сильнее сборной Гонконга со счетом 45:39.
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, командное первенство
1/4 финала
Гонконг — Россия — 39:45
1/2 финала
Россия — США (начало — в 7.40 мск)
Смотреть прямые трансляции выступления российских рапиристов на Олимпиаде можно на телеканале Матч ТВ.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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