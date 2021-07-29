«Рубин» поздравил российских рапиристок с золотом на Олимпиаде в Токио

«Рубин» поздравил российских рапиристок с победой в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.

«Российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских Играх в командных соревнованиях! В составе сборной России выступает казанская рапиристка Марта Мартьянова — воспитанница Елены Александровны Прохоровой. Наш клуб поздравляет Марту, ее наставников и всю российскую команду!» — говорится в публикации в официальном Twitter «Рубина».

Российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских Играх в командных соревнованиях! ?



В составе сборной России выступает казанская рапиристка Марта Мартьянова — воспитанница Елены Александровны Прохоровой.



Наш клуб поздравляет Марту, ее наставников и всю российскую команду! pic.twitter.com/sxuhrMFL9Q — «Рубин» Казань (@fcrk) July 29, 2021

Сегодня, 29 июля российские рапиристки победили Францию в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио со счетом 45:34. В составе сборной России выступили Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.