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«Рубин» поздравил российских рапиристок с золотом на Олимпиаде в Токио

15:58
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«Рубин» поздравил российских рапиристок с победой в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.

«Российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских Играх в командных соревнованиях! В составе сборной России выступает казанская рапиристка Марта Мартьянова — воспитанница Елены Александровны Прохоровой. Наш клуб поздравляет Марту, ее наставников и всю российскую команду!» — говорится в публикации в официальном Twitter «Рубина».

Сегодня, 29 июля российские рапиристки победили Францию в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио со счетом 45:34. В составе сборной России выступили Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.

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Иван Торопцев все материалы автора

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