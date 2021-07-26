Российский рапирист Кирилл Бородачев вышел в 1/8 финала Олимпиады, где встретится с обидчиком своего брата

Российский рапирист Кирилл Бородачев в 1/16 финала олимпийского турнира обыграл корейца Ли Квангхьюна.

21-летний россиянин победил со счетом 15:14. Ранее его брат Антон Бородачев уступил американцу Нику Иткину 11:15. С американцем Кирилл встретится в 1/8 финала. Поединок пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 8:25 мск.

В 1/8 финала также пробился россиянин Владислав Мыльников.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, личное первенство

1/16 финала

Ли Квангхьюн (Корея) — Кирилл Бородачев (Россия) — 14:15