Российский рапирист Кирилл Бородачев вышел в 1/8 финала Олимпиады, где встретится с обидчиком своего брата
06:36
Российский рапирист Кирилл Бородачев в 1/16 финала олимпийского турнира обыграл корейца Ли Квангхьюна.
21-летний россиянин победил со счетом 15:14. Ранее его брат Антон Бородачев уступил американцу Нику Иткину 11:15. С американцем Кирилл встретится в 1/8 финала. Поединок пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 8:25 мск.
В 1/8 финала также пробился россиянин Владислав Мыльников.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, личное первенство
1/16 финала
Ли Квангхьюн (Корея) — Кирилл Бородачев (Россия) — 14:15
Опрос
проголосовало: 10795Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
«Это не команда мечты, а команда — мем. Увольте Поповича немедленно». Соцсети уничтожают сборную США
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
4
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю