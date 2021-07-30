Российские шпажисты победили Италию и вышли в полуфинал Олимпиады
06:34
Российские шпажисты в составе Сергея Ходоса, Сергея Биды, Никиты Глазкова и Павла Сухова в четвертьфинале олимпийского турнира обыграли Италию.
Россияне победили со счетом 45:34.
В полуфинале российская команда встретится с Китаем. Поединок пройдет сегодня, 30 июля, и начнется в 07.40 мск. В другом полуфинале Япония встретится с Кореей.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Шпага, командное первенство
1/4 финала
Италия — Россия — 34:45
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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