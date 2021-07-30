Российские шпажисты победили Италию и вышли в полуфинал Олимпиады

Российские шпажисты в составе Сергея Ходоса, Сергея Биды, Никиты Глазкова и Павла Сухова в четвертьфинале олимпийского турнира обыграли Италию.

Россияне победили со счетом 45:34.

В полуфинале российская команда встретится с Китаем. Поединок пройдет сегодня, 30 июля, и начнется в 07.40 мск. В другом полуфинале Япония встретится с Кореей.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Шпага, командное первенство

1/4 финала

Италия — Россия — 34:45