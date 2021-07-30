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Российские шпажисты уступили Японии в финале Олимпиады в Токио

14:28
Никита Глазков (слева). Фото AFP
Никита Глазков (слева). Фото AFP
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Российские шпажисты не смогли победить сборную Японии в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

Россияне уступили со счетом 36:45. В составе команды выступали Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов, запасной — Сергей Ходос.

Япония завоевала 17-е золото на домашних Играх, Россия взяла 14-е серебро на играх и 34-ю медаль по счету. Бронзовым призером в командном первенстве в шпаге стала сборная Кореи.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Шпага, командное первенство

Финал

Япония — Россия — 45:36

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Иван Торопцев все материалы автора

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