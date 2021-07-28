Российские саблисты проиграли Германии в 1/4 финала командного первенства на Олимпиаде в Токио
06:20
Российские саблисты уступили Германии в 1/4 финала командного первенства на Олимпиаде в Токио.
Российская команда уступила со счетом 28:45.
Мужская сборная России продолжит выступления в командном турнире саблистов. Россияне поборются за пятое место на Играх в Японии.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Сабля, командное первенство
1/4 финала
Россия — Германия — 28:45
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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