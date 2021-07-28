Российские саблисты проиграли Германии в 1/4 финала командного первенства на Олимпиаде в Токио

Российские саблисты уступили Германии в 1/4 финала командного первенства на Олимпиаде в Токио.

Российская команда уступила со счетом 28:45.

Мужская сборная России продолжит выступления в командном турнире саблистов. Россияне поборются за пятое место на Играх в Японии.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Сабля, командное первенство

1/4 финала

Россия — Германия — 28:45