Российские саблистки Позднякова и Никитина вышли в четвертьфинал Олимпиады

Российская саблистка София Позднякова в 1/8 финала олимпийского турнира обыграла китаянку Янь Хенгу.

24-летняя спортсменка победила со счетом 15:8. Также в четвертьфинал вышла Ольга Никитина, победившая Анну Башту из Азербайджана со счетом 15:13. Четвертьфинальные поединки пройдут сегодня, 26 июля, в 9:25 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство

1/8 финала

Янь Хенгу (Китай) — София Позднякова (Россия) — 8:15

Ольга Никитина (Россия) — Анна Башта (Азербайджан) — 15:13