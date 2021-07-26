Российские саблистки Позднякова и Никитина вышли в четвертьфинал Олимпиады
07:59
Российская саблистка София Позднякова в 1/8 финала олимпийского турнира обыграла китаянку Янь Хенгу.
24-летняя спортсменка победила со счетом 15:8. Также в четвертьфинал вышла Ольга Никитина, победившая Анну Башту из Азербайджана со счетом 15:13. Четвертьфинальные поединки пройдут сегодня, 26 июля, в 9:25 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, личное первенство
1/8 финала
Янь Хенгу (Китай) — София Позднякова (Россия) — 8:15
Ольга Никитина (Россия) — Анна Башта (Азербайджан) — 15:13
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