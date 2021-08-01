Российские рапиристы вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Российские рапиристы победили сборную Гонконга в четвертьфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

Россияне одержали победу со счетом 45:39. В составе сборной России выступают Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Владислав Мыльников, запасной — Тимур Сафин.

В полуфинале сборная России встретится с командой из США. Поединок состоится сегодня, 1 августа, начало — в 7:40 (мск).

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, командное первенство

1/4 финала

Гонконг — Россия — 39:45