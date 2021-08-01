Российские рапиристы вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
06:00
Российские рапиристы победили сборную Гонконга в четвертьфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио.
Россияне одержали победу со счетом 45:39. В составе сборной России выступают Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Владислав Мыльников, запасной — Тимур Сафин.
В полуфинале сборная России встретится с командой из США. Поединок состоится сегодня, 1 августа, начало — в 7:40 (мск).
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, командное первенство
1/4 финала
Гонконг — Россия — 39:45
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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