Российские рапиристы победили американцев и вышли в финал Олимпиады
08:46
Российские рапиристы победили сборную США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио.
Россияне победили со счетом 45:41. В составе сборной России выступают Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Владислав Мыльников, запасной — Тимур Сафин. Отметим, что по ходу поединка с американцами Тимур Сафин заменил Владислава Мыльникова и провел седьмой раунд.
В финале олимпийского турнира Россия встретится с Францией. Поединок состоится сегодня, 1 августа, начало запланировано на 13:50 (мск). Бронзовые медали разыграют команды США и Японии.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, командное первенство
1/2 финала
США — Россия — 41:45
Япония — Франция — 42:45
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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