Российские рапиристы победили американцев и вышли в финал Олимпиады

Российские рапиристы победили сборную США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

Россияне победили со счетом 45:41. В составе сборной России выступают Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Владислав Мыльников, запасной — Тимур Сафин. Отметим, что по ходу поединка с американцами Тимур Сафин заменил Владислава Мыльникова и провел седьмой раунд.

В финале олимпийского турнира Россия встретится с Францией. Поединок состоится сегодня, 1 августа, начало запланировано на 13:50 (мск). Бронзовые медали разыграют команды США и Японии.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, командное первенство

1/2 финала

США — Россия — 41:45

Япония — Франция — 42:45