Российские рапиристки после победы над американками на Олимпиаде: «Кто понял жизнь, тот не спешит»
11:15
Российские рапиристки процитировали поэта Омара Хайяма после победы над сборной США в полуфинале олимпийского командного турнира в Токио.
После победы россиянки хором прокричали американкам строки: «Кто понял жизнь, тот не спешит», используя цитату в качестве девиза.
Финал командного турнира у женщин состоится сегодня, 29 июля, начало — в 14.00 (мск). В финале россиянки встретятся со сборной Франции.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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