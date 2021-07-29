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Российские рапиристки после победы над американками на Олимпиаде: «Кто понял жизнь, тот не спешит»

11:15
Инна Дериглазова. Фото AFP
Инна Дериглазова. Фото AFP
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Российские рапиристки процитировали поэта Омара Хайяма после победы над сборной США в полуфинале олимпийского командного турнира в Токио.

После победы россиянки хором прокричали американкам строки: «Кто понял жизнь, тот не спешит», используя цитату в качестве девиза.

Финал командного турнира у женщин состоится сегодня, 29 июля, начало — в 14.00 (мск). В финале россиянки встретятся со сборной Франции.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/2324

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Иван Торопцев все материалы автора

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