Российские рапиристки после победы над американками на Олимпиаде: «Кто понял жизнь, тот не спешит»

Российские рапиристки процитировали поэта Омара Хайяма после победы над сборной США в полуфинале олимпийского командного турнира в Токио.

После победы россиянки хором прокричали американкам строки: «Кто понял жизнь, тот не спешит», используя цитату в качестве девиза.

Финал командного турнира у женщин состоится сегодня, 29 июля, начало — в 14.00 (мск). В финале россиянки встретятся со сборной Франции.