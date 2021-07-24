Российская шпажистка Муртазаева проиграла китаянке Сунь Ивэнь в полуфинале Олимпиады в Токио
12:22
Российская шпажистка Айзанат Муртазаева уступила китаянке Сунь Ивэнь в полуфинале олимпийского турнира в Токио.
19-летняя спортсменка проиграла со счетом 8:12.
Финал состоится сегодня, 24 июля, начало — в 15.00 (мск).
Поединок за бронзу, в котором выступит Муртазаева, состоится в 14.00 (мск). Соперником россиянки станет проигравший во втором полуфинале между Катриной Лехис (Эстония) — Ана Мария Попеску (Румыния).
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, личное первенство
1/2 финала
Айзанат Муртазаева (Россия) — Сунь Ивень (Китай) — 8:12
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