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Российская шпажистка Муртазаева проиграла китаянке Сунь Ивэнь в полуфинале Олимпиады в Токио

12:22
Айзанат Муртазаева (справа). Фото Reuters
Айзанат Муртазаева (справа). Фото Reuters
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Российская шпажистка Айзанат Муртазаева уступила китаянке Сунь Ивэнь в полуфинале олимпийского турнира в Токио.

19-летняя спортсменка проиграла со счетом 8:12.

Финал состоится сегодня, 24 июля, начало — в 15.00 (мск).

Поединок за бронзу, в котором выступит Муртазаева, состоится в 14.00 (мск). Соперником россиянки станет проигравший во втором полуфинале между Катриной Лехис (Эстония) — Ана Мария Попеску (Румыния).

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Токио (Япония)

Олимпийские игры

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Шпага, личное первенство

1/2 финала

Айзанат Муртазаева (Россия) — Сунь Ивень (Китай) — 8:12

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Иван Торопцев все материалы автора

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