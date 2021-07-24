Российская шпажистка Колобова не смогла выйти в 1/8 финала турнира Олимпиады
04:48
Российская шпажистка в 1/16 финала олимпийского турнира уступила Александре Ярецке из Польши.
29-летняя россиянка проиграла со счетом 11:15. В 1/8 финала Ярецка встретится с итальянкой Росселлой Фьяминго.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, личное первенство
1/16 финала
Александра Ярецка (Польша) — Виолетта Колобова (Россия) — 15:11
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