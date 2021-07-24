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Российская шпажистка Колобова не смогла выйти в 1/8 финала турнира Олимпиады

04:48
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Российская шпажистка в 1/16 финала олимпийского турнира уступила Александре Ярецке из Польши.

29-летняя россиянка проиграла со счетом 11:15. В 1/8 финала Ярецка встретится с итальянкой Росселлой Фьяминго.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, личное первенство

1/16 финала

Александра Ярецка (Польша) — Виолетта Колобова (Россия) — 15:11

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Сергей Разин все материалы автора

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