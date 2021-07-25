Российская рапиристка Коробейникова вышла в 1/8 финала турнира Олимпиады
05:16
Российская рапиристка Лариса Коробейникова в 1/16 финала олимпийского турнира обыграла Инес Бубакри из Туниса.
34-летняя россиянка победила со счетом 15:3. Встреча 1/8 финала Коробейникова проведет сегодня, 25 июля. Начало — в 8:05 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Рапира, личное первенство
1/16 финала
Лариса Коробейникова (Россия) — Инес Бубакри (Тунис) — 15:3
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