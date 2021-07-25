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Российская рапиристка Коробейникова вышла в 1/8 финала турнира Олимпиады

05:16
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Российская рапиристка Лариса Коробейникова в 1/16 финала олимпийского турнира обыграла Инес Бубакри из Туниса.

34-летняя россиянка победила со счетом 15:3. Встреча 1/8 финала Коробейникова проведет сегодня, 25 июля. Начало — в 8:05 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, личное первенство

1/16 финала

Лариса Коробейникова (Россия) — Инес Бубакри (Тунис) — 15:3

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Сергей Разин все материалы автора

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