Российская рапиристка Коробейникова рассказала, как Валерий Карпин поздравил ее с золотом Олимпиады
Российская рапиристка Лариса Коробейникова рассказала, как главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поздравил ее с золотой медалью на Олимпиаде в Токио.
— Разговор с Валерием Карпиным. Что это было?
— Он же главный тренер «Ростова» и теперь сборной! Позвонил мне, поздравил. Очень круто! Я болею за «Ростов».
— В этом сезоне тебя можно будет увидеть на матче?
— Да. Я периодически хожу на матчи, когда бывает время. И когда они происходят со зрителями.
— Тебя не обижает, что футбол популярнее, чем твой вид спорта?
— Скажу так: футбол — очень зрелищный вид спорта. Очень люблю его смотреть. Да и он более понятный для обычного зрителя. Наш вид спорта крутой, и от того, что мы приносим медали, его популярность возрастет и приблизиться к футболу.
На Олимпиаде в Токио Коробейникова стала бронзовым призером в личном первенстве и завоевала золотую медаль в командном первенстве.
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