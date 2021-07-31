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Российская рапиристка Коробейникова рассказала, как Валерий Карпин поздравил ее с золотом Олимпиады

13:25
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Российская рапиристка Лариса Коробейникова рассказала, как главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поздравил ее с золотой медалью на Олимпиаде в Токио.

— Разговор с Валерием Карпиным. Что это было?

— Он же главный тренер «Ростова» и теперь сборной! Позвонил мне, поздравил. Очень круто! Я болею за «Ростов».

— В этом сезоне тебя можно будет увидеть на матче?

— Да. Я периодически хожу на матчи, когда бывает время. И когда они происходят со зрителями.

— Тебя не обижает, что футбол популярнее, чем твой вид спорта?

— Скажу так: футбол — очень зрелищный вид спорта. Очень люблю его смотреть. Да и он более понятный для обычного зрителя. Наш вид спорта крутой, и от того, что мы приносим медали, его популярность возрастет и приблизиться к футболу.

На Олимпиаде в Токио Коробейникова стала бронзовым призером в личном первенстве и завоевала золотую медаль в командном первенстве.

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Артем Бухаев все материалы автора

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